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Польша создаст второй учебный центр НАТО для ВСУ

Польша планирует создать второй учебный центр НАТО для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Радослав Сикорский.

Польша создаст второй учебный центр НАТО для ВСУ
© globallookpress.com

«Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО — так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев», — сказал министр, добавив, что Варшава будет и дальше добиваться укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Андреас Марлоу предложил расширить программу военной подготовки для новобранцев в Германии.

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Радослав Сикорский
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