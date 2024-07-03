Группировка «Днепр» уничтожила комплекс IRIS-T-SLM производства ФРГ

Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T-SLM производства ФРГ, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что «поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты было нанесено в районах населённых пунктов Нестерянка, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области».

Потери противника составили до 45 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ещё один американский танк Abrams ВСУ уничтожен в ходе спецоперации на Авдеевском направлении.