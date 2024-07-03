МО РФ впервые сообщило об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне СВО. ТАСС

Отмечается, что ЗРК «Тунгуска», принадлежащий ВСУ, был уничтожен барражирующим боеприпасом «Ланцет» у населенного пункта Песчаное. Российская газета

Также группировка войск «Юг» нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад украинских войск, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая. Москва24