Российские военнослужащие полностью взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район «Новый» населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», - подчеркнули в ведомстве.



Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка и «заняли более выгодные рубежи».

При этом заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий в интервью The Economist называл расположенный на возвышенности город Часов Яр одной из главных проблем Вооруженных сил Украины. По мнению Скибицкого, потеря контроля над Часовым Яром по примеру Авдеевки - лишь вопрос времени. Это позволит России продвинуться в сторону Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.