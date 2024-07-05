В ВСУ пожаловались на тактику российских войск

Представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» пожаловался на тактику российских военных. Об этом сообщает Interia.

По словам собеседника издания, интенсивность обстрелов со стороны ВС России не уменьшилась. Российские военные рассредотачиваются и атакуют украинские позиции, отвлекая внимание от действий своих подразделений усиленной артиллерийской атакой или ударами дронов-камикадзе и «Ланцетов».

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Особенно ожесточенные бои, отмечает представитель «Хортицы», идут в окрестностях города Часов Яр.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные проломили оборону ВСУ на востоке Часова Яра.