МО заявило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме одним ударом

Армия России одним ударом уничтожила украинский МиГ-29 на аэродроме базирования в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Украинский истребитель дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Его удалось уничтожить ракетным ударом расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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Днем ранее, 3 июля, российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-24 на аэродроме базирования. Удар по цели был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

До этого Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М».