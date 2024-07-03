Российские военные ударили по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), скоплению техники и месту, откуда производились запуски беспилотных летательных аппаратов в селе Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Газета.Ru

«Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО (реактивных систем залпового огня — прим. «Ленты.ру»). Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом. В завершение были нанесены несколько серий артиллерийских ударов», — заявил представитель пророссийского подполья. Lenta.ru

Ранее Лебедев сообщил о двух прилетах в Харькове. News.ru