Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры уничтожения двух безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новороссийска.

В военном ведомстве сообщили, что морские дроны ВСУ, следовавшие в направлении Новороссийска, были уничтожены сегодня ночью «дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы».

Видеоролик продолжительностью в 51 секунду демонстрирует вспышки от многочисленных выстрелов российских военных по беспилотным катерам ВСУ. Когда один из дронов взорвался, над морем поднялся столб из огня и дыма.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по военным хранилищам ВСУ, инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также местам подготовки к применению безэкипажных катеров.