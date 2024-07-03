Песков прокомментировал сообщения о производстве Китаем дронов для РФ

В Кремле предпочитают игнорировать различные слухи, включая те, согласно которым Китай якобы производит беспилотники Shahed для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

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О том, что КНР разрабатывает и готовит к отправке в Россию беспилотник, идентичный по характеристикам иранским Shahed, 2 июля написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников Евросоюза.

По их словам, еще в 2023 году российские и китайские компании якобы провели переговоры о массовом выпуске дронов Shahed, а в 2024-м начали разрабатывать и тестировать версию, которую будут поставлять в РФ.

В свою очередь пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что КНР тщательно контролирует экспорт продукции двойного назначения и не поставляет оружие ни РФ, ни Украине.

1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на КНР. Кроме того он высказался о проводимой Китаем внешней политике.

По словам генсека, Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, поддерживая Москву в производстве дронов и ракет. Столтенберг подчеркнул, что, если Пекин не изменит курс, то Запад "должен заставить его заплатить".