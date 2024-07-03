Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале высмеял заявление сербского президента Александра Вучича о том, что Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты. Об этом политик заявил во время приема в посольстве США в связи с празднованием Дня независимости.

Видимо, 1999-й год, когда НАТО под руководством США утюжило сербское ядро Югославии, был нерешающим, проходным и малозначительным. Да и вообще, зачем вспоминать? – задался вопросом Котенок.



Накануне военный корреспондент рассказал, что Вооруженные силы России расширяют зону контроля к северо-востоку от «перекрестка» в Часове Яре. По его словам, этот город представляет собой хорошо укрепленный опорный пункт и точку снабжения ВСУ, откуда идут пути на Краматорск и Константиновку.

Ранее президент Вучич заявил о готовящемся крупном вооруженном конфликте, о чем говорят ситуация на Ближнем Востоке и политика Евросоюза. Там на должность главы дипломатии ЕС была назначена бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, которая известна своей антироссийской риторикой. Политик также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке затронет не только сам регион, но и Запад.