Большинство европейцев выступают против отправки своих военных в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает Европейский совет по международным отношениям».

Согласно опросу, против отправки своих войск на Украину в Болгарии выступает 90 процентов населения, в Греции — 85 процентов, в Германии — 81 процент, в Италии — 80 процентов, в Швейцарии — 78 процентов, в Чехии — 72 процента, в Нидерландах — 70 процентов, в Польше, Франции и Испании — 69 процентов, в Эстонии — 67 процентов, в Великобритании — 66 процентов, в Португалии — 60 процентов и в Швеции — 54 процента.

Также большинство опрошенных этих стран согласны с утверждением, что «Европе нужно надавить на Украину, чтобы она начала переговорный процесс с Россией о завершении конфликта».

Опрос показал скептическое отношение большинства европейцев к победе Украины

При этом большинство жителей Болгарии, Греции и Италии отметили, что увеличение поставок военной помощи Украине ее союзниками является «плохой идеей».

25 июня депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что отправка европейских военных инструкторов на Украину станет тревожным шагом в сторону появления на территории страны войск государств Европейского союза (ЕС).