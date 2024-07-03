В России пройдут испытания безэкипажного катера "Касатка"

Конструкторское бюро "Спектр" и 15-й морской инженерный отряд "Фортуна" в июле проведут испытания безэкипажного катера (БЭК) "Касатка". Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор КБ Андрей Братеньков.

"КБ "Спектр" и 15-й морской инженерный отряд "Фортуна" Новосибирского военно-патриотического объединения "Мужество, героизм и воля" при содействии компании "Аскон" (разработчик отечественного САПР "Компас-3D") в июле планируют вывести на испытания безэкипажный катер "Касатка" с полезной нагрузкой до 10 кг", - заявил Братеньков.



По его словам, БЭК будет способен перемещаться со скоростью до 35 узлов, дальность работы катера - 15 км.

"Наша задача - сделать платформу, которую можно было бы применять и масштабировать, допустим, для нужд МЧС. Условно говоря, если терпит бедствие прогулочный катер, то при помощи "Касатки" можно было бы быстро доставить на место происшествия спасательные круги или надувной плот", - отметил исполнительный директор КБ "Спектр".



Братеньков добавил, что изделие также может применяться в военных целях.

"Применение безэкипажного катера при работе над водоемом более эффективно, поскольку тот же мультироторный беспилотник не может повиснуть в воздухе с выключенным двигателем, а БЭК способен выключить двигатель и, экономя топливо, спокойно дрейфовать по течению и мониторить ситуацию. Потом включиться и при необходимости, если у него есть боевая часть в виде полезной нагрузки, атаковать. Форма у "Касатки" изначально транспортная, но БЭК может использоваться как для разведки, так и нести боеприпас, чтобы уничтожать транспортные средства", - подчеркнул специалист.



КБ "Спектр" базируется в Новосибирске, занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО.