Индийские и монгольские военнослужащие начали совместные учения

Подразделения армий Индии и Монголии начали 16-е совместные ежегодные военные учения Nomadic Elephant ("Кочующий слон"). Об этом сообщило Министерство обороны Индии.

Маневры пройдут 3-16 июля в северо-восточном штате Мегхалая с целью повышения совместимости военнослужащих двух стран при проведении операций в горной местности.

Решение о проведении 16-х учений Nomadic Elephant было принято на состоявшемся в мае в Улан-Баторе заседании совместной индийско-монгольской рабочей группы по оборонному партнерству. Предыдущие маневры армий двух стран состоялись в 2023 году в Монголии.