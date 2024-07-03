На Западе рассказали о новом грозном оружии России

Новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Business Insider.

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"Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на поле боя", - говорится в сообщении издания.



Как указывается в материале, авиабомба ФАБ-3000 М-54 может оказаться весьма разрушительным для украинских военных.

Разрушительная способность ФАБ-3000 М-54 такова, что "даже боеприпасы, не поражающие конкретные цели, могут быть смертоносными из-за большего радиуса поражения".

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ФАБ-3000 является "совершенно гигантской бомбой", которая весит три тонны и обладает разрушительным эффектом. Ее применяют для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций ВСУ.