На Западе рассказали о новом грозном оружии России

На Западе рассказали о новой авиабомбе ВС РФ, которая изменит ситуацию на Украине
Новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Business Insider.
"Воздушно-космические силы России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на поле боя", - говорится в сообщении издания.
Как указывается в материале, авиабомба ФАБ-3000 М-54 может оказаться весьма разрушительным для украинских военных.
Разрушительная способность ФАБ-3000 М-54 такова, что "даже боеприпасы, не поражающие конкретные цели, могут быть смертоносными из-за большего радиуса поражения".
До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ФАБ-3000 является "совершенно гигантской бомбой", которая весит три тонны и обладает разрушительным эффектом. Ее применяют для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций ВСУ.