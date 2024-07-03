По всей Белгородской области объявляли ракетную опасность
Сирена ракетной опасности звучит по всей Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслава Гладков в своем телеграм-канале.
"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
Спустя 17 минут сигнал отменили. Опасность была объявлена в 10:10 мск.
В новость внесены изменения (10:32 мск) - добавлена информация об отмене сигнала.