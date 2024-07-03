Лукашенко оценил обороноспособность Союзного государства

Уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА. Lenta.ru

«Проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России, первая для Беларуси тренировка нестратегических ядерных сил, показала, что уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок», - отметил белорусский президент. «Это гарантия того, что наш голос, голос союзников, партнеров, который звучит в защиту многополярного и справедливого мира, будет услышан», - добавил Лукашенко. ТАСС

Ранее он заявил, что Белоруссию и Россию пытаются втянуть в суровые «разборки» и довести эскалацию до такой степени, что «весь мир вздрогнет». Российская газета