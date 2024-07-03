Российские снайперы рассказали о дуэли два на два с бойцами ВСУ

Снайперская дуэль в зоне СВО длинною в целые сутки закончилась в пользу российской пары, рассказали изданию Lenta.ru российские бойцы из отряда «Невский» с позывными Суета и Сыч. Украинские снайперы не уступали им в искусстве маскировки.

© МО РФ

Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы, и их много. В таком противостоянии у тебя есть единственный шанс — один точный выстрел, — рассказал Сыч.



Вся местность была давно просчитана российскими бойцами, но для того, чтобы вычислить лежку снайперов противника в двух километрах от позиции россиян, им понадобились сутки. Работу осложнял обстрел, которые мешал использовать тепловизоры. Суета признался, что «все решил случай». Снайпер спугнул украинскую пару выстрелом в пулеметчика. Они выдали себя, когда попытались сменить позицию.