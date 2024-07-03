Военкор оценил решение США по применению своего оружия на Украине

Вашингтон дает зеленый свет ВСУ на применение оперативно-тактических ракет ATACMS по российской территории на максимальную дальность, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, Запад постепенно повышает градус эскалации и безопасного тыла в России больше нет, но паниковать по этому поводу не стоит.

Вашингтон дает Киеву зеленый свет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS по российской территории на максимальную дальность — до 300 километров. Следом наверняка подтянутся французы с британцами и разрешат бить крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP на 560 километров, — написал он.

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил о том, что Украина увеличит дальность ударов по российской территории с разрешения США в случае расширения фронта. При этом он сослался на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Так он ответил на реплику конгрессмена-республиканца Томаса Кина о том, что Украине разрешили бить по территории России во время успешного продвижения российских военных в Харьковской области.