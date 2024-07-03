Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной

Вооруженные силы Украины лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, российским войскам удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу. В результате противник лишился снабжения, и возможности проводить ротационные мероприятия.

В Одессе произошел взрыв

Боестолкновения длились два дня. ВСУ понесли значительные потери и оставили занимаемые позиции, под покровом ночи бежав в юго-западном направлении.