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Украинские войска покинули позиции на востоке Часова Яра

Украинские войска покинули позиции на востоке Часова Яра и пытаются усилить оборону на западе города, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Стало известно о падении обороны ВСУ на востоке Часова Яра
© globallookpress.com
"Оборона ВСУ на востоке города пала, с позиций, которые Киеву удалось занять с огромным трудом, все-таки пришлось уйти. Сейчас они (ВСУ - прим. ТАСС) пытаются сконцентрироваться на обороне в западной части города", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские войска также строят оборонительные сооружения вдоль канала Северский Донец - Донбасс.

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