Стало известно о падении обороны ВСУ на востоке Часова Яра

Украинские войска покинули позиции на востоке Часова Яра и пытаются усилить оборону на западе города, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

"Оборона ВСУ на востоке города пала, с позиций, которые Киеву удалось занять с огромным трудом, все-таки пришлось уйти. Сейчас они (ВСУ - прим. ТАСС) пытаются сконцентрироваться на обороне в западной части города", - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что украинские войска также строят оборонительные сооружения вдоль канала Северский Донец - Донбасс.