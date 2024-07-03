В Горловке частично обесточены четыре поселка из-за атаки со стороны ВСУ

Четыре поселка, относящихся к Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), оказались частично обесточены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Иван Приходько.

"Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки частично обесточены поселки Мичурина, Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова, Химик", - написал он.



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Ранее Приходько сообщал, что поселки шахты имени Н. А. Изотова и Мичурина были частично обесточены из-за артиллерийского удара со стороны ВСУ.