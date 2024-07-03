Япония выдвинула США требования по поводу американских солдат

Правительство Японии потребует от США принять необходимые меры по предотвращению преступлений со стороны американских военнослужащих, дислоцированных на японской территории. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Совершение преступлений американскими военнослужащими заслуживает крайнего сожаления. Мы потребуем сделать все необходимое для их предотвращения", - отметил он.



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С 2023 года в Японии произошло по крайней мере пять инцидентов с участием американских военных, дислоцированных на японской территории. В частности, в декабре прошлого года 25-летний военнослужащий США похитил и изнасиловал 16-летнюю школьницу. Широкую огласку этот инцидент получил только в прошлом месяце, когда солдату были предъявлены официальные обвинения. Также в июне широкой общественности стало известно еще об одном аналогичном случае - в мае полиция Окинавы арестовала другого американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы.

На острове Окинава сосредоточено более 70% площади всех американских объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу их ВВС Кадена. Там же развернута дивизия морской пехоты.