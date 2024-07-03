Мобилизация: последние новости на сегодня 3 июля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 июля 2024, в материале «Рамблера».
Правительство поддержало передачу конфискованного оружия на СВО
Правительство России выступило за передачу конфискованного и невостребованного оружия для нужд специальной военной операции по упрощенной процедуре, сообщает «Дейта.ру» со ссылкой на соответствующий законопроект.
Правительство поддерживает инициативу при условии учета некоторых замечаний.
Авторы документа — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и другие.
Медведев назвал приоритетной целью поддержку бойцов СВО и жителей новых регионов
Самым важным направлением работы «Единой России» является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
По его словам, партия продолжит участвовать в реализации национальных проектов и социальных программ, которые ориентированы на повышение качества жизни граждан.
Медведев также обратил внимание, что важнейшим направлением должно оставаться оказание поддержки российским военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.
В Вологде прошёл благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
В Вологде в парке Ветеранов прошёл благотворительный концерт «СВОих не бросаем», сообщает «Вологда.рф».
Там же работала ярмарка и был организован сбор гуманитарной помощи.
Для вологжан, которые хотят внести свой вклад в помощь бойцам СВО, открыт «Добро.Центр» по адресу: ул. Пугачёва, 57а.
Всего с начала спецоперации в зону боевых действий жителями города направлено более 303 тонн гуманитарного груза.