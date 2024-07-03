Спецоперация на Украине 3 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 июля 2024 года.

Сальдо рассказал о боях в районе Днепра

Военные России ведут бои с противником, который хочет закрепиться на островной части дельты реки Днепр в Херсонской области, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы региона Владимира Сальдо.

По его словам, обстановка на островах динамична, так как там нет четкой линии боевого соприкосновения. Отмечается, что в последние месяцы в селе Крынки украинские войска заметно утратили активность и не могут создать долговременные посты в дельте Днепра.

Полностью зачистить Днепровские плавни можно будет только после высадки войск РФ на правый берег.

ВСУ за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстрелял территорию ДНР 32 раза, сообщает телеканал «Звезда».

13 прилетов зафиксировано на донецком, 18 на горловском и один на ясиноватом направлениях.

В результате атак повреждены два жилых дома, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

Отмечается, что противник выпустил 99 единиц различных видов боеприпасов.

Сырский назвал основные проблемы подразделений ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал основными проблемами комплектование подразделений мотивированными военными и обеспечение бригад современными средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает «Лента.ру».

По его словам, другая сложность — обеспечение средствами РЭБ и военными системами противовоздушной обороны, способными эффективно противодействовать беспилотникам.