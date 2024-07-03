МО РФ: артиллеристы уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении

Российские войска уничтожили еще один поставленный Украине американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

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Танк был уничтожен артиллеристами группировки войск ВС РФ "Центр" при помощи высокоточного снаряда "Краснополь". Выстрел по танку был сделан из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции.

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В Минобороны пояснили, что российские военные получили координаты цели от расчета беспилотников, после чего прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и уничтожили танк. После этого они сменили огневую позицию, замаскировали свою машину и укрылись в блиндаже. 30 июня сообщалось, что артиллерист Вооруженных сил России из Башкирии с позывным "Агай" уничтожил танк Abrams украинской армии. На каком направлении была уничтожена боевая машина, не уточняется.