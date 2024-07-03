Командиры на Украине систематически проявляют дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Yle.

Как заявил финский наемник Ральф Сирен, в течение пяти месяцев на Украине он не раз чувствовал разочарование. Однажды, после российского удара его перебросили на новую военную базу, где его встретили живописно расставленные палатки в открытом поле. Сирен посмотрел на командиров ВСУ как на идиотов, пишет агентство.

По словам наемника, украинские офицеры ответили на его недовольство рассказом про хорошую систему ПВО базы, которое прощает военным такое расположение подразделения. Однако зенитные средства не всегда срабатывают как часы. Именно на такой случай расположение солдат на базе должно быть рассредоточенным.

Как считает Сирен, среди украинских командиров царит полный дилетантизм, немыслимый для армии Финляндии. При этом, плохой организацией отличаются не только украинские части, но и подразделения из иностранцев.