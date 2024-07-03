Мэр Новороссийска Кравченко: в районе городской набережной ограничено движение

Мэр Белгорода Валентин Демидов в беседе с РИА Новости назвал беспрецедентными предпринятые для защиты жителей города меры и заявил, что система оповещения людей об опасности работает эффективно.

По его словам, было увеличено количество устройств, чтобы сирены в момент опасности были хорошо слышны во всех районах города, в том числе в частном секторе.

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«На сегодня и в городе, и в области в целом применены беспрецедентные меры по защите населения, начиная от создания укрытий в подвалах домов», — сказал глава города.



Он отметил, в Белгороде их более двух тысяч.

Ранее в Новороссийске звучала сирена из-за атаки безэкипажных катеров.