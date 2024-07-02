Власти Соединенных Штатов считают, что американское оружие допустимо использовать для ударов по Крыму, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, журналисты попросили чиновника прокомментировать удары, нанесенные ранее по Крыму с помощью ракет, поставленных США.

«Наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее [Украины] суверенной территории», — отметил Райдер.



Пресс-секретарь уточнил, что Вашингтон считает Крым частью Украины.

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Напомним, что в июне ВСУ обстреляли пляж в Севастополе ракетами ATACMS с кассетным боезарядом, полученными в рамках одного из пакетов военной помощи со стороны США. В результате обстрела погибли двое детей и двое взрослых, пострадали свыше 120 человек.