Сырский оценил ситуацию на красноармейском направлении

Главком ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Его слова приводит «РИА Новости».

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Сырский отметил, что данное направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств, несмотря на «усиление подразделений резервами».

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«Сложной остается обстановка на покровском (Покровск — украинское название города Красноармейск) направлении…» — добавил он.



Ранее Сыркий также заявлял о сложной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях.