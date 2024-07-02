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Сырский оценил ситуацию на красноармейском направлении

Главком ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Его слова приводит «РИА Новости».

Сырский оценил ситуацию на красноармейском направлении
© Офис президента Украины

Сырский отметил, что данное направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств, несмотря на «усиление подразделений резервами».

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«Сложной остается обстановка на покровском (Покровск — украинское название города Красноармейск) направлении…» — добавил он.

Ранее Сыркий также заявлял о сложной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях.