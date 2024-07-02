В США заявили о нападении на Россию из-за атаки ВСУ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь является фактически нападением США на Россию. Об этом Скотт Риттер на Youtube-канале Judging Freedom.

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«США разрешили ВСУ наносить удары и тем самым атаковали Россию — это главное, о чем нужно сейчас говорить», — рассказал эксперт.



Риттер добавил, что именно Вашингтон «уполномочил Киев нанести удар по Севастополю», используя при этом американское оружие.

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26 июня Скотт Риттер назвал украинский удар по Севастополю актом войны США против России, совершенным ради провокации. Экс-разведчик отметил, что американское руководство рассчитывало вызвать жесткие ответные действия с российской стороны.