Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлах» на юге Ливана

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам шиитской вооруженной милиции "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение ночи ВВС нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районах Блида, Ярун и Тейр-Харфа на юге Ливана. Кроме того, нанесен удар по военному объекту "Хезболлах" в районе Айтарун. Также артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары для устранения угроз в районах Лабуне и Чихине", - говорится в сообщении.



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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, регулярно подвергающейся обстрелам с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Из приграничных районов на севере еврейского государства эвакуированы более 80 тыс. израильтян.