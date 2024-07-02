В США анонсировали выделение нового пакета помощи Киеву
США планируют выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Associated Press.
По его словам, в новый транш помощи, в том числе, войдут противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем ПВО. Соответствующее заявление Остин сделал во время встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.
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«Не заблуждайтесь, Украина не одинока, и США никогда не поколеблются в нашей поддержке», — указал он.
Ранее в Госдепе США заявили, что на саммите НАТО в июле Украина получит «хорошие новости» по поставкам средств ПВО. Встреча пройдет 9-11 июля