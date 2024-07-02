В США анонсировали выделение нового пакета помощи Киеву

США планируют выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Associated Press.

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

По его словам, в новый транш помощи, в том числе, войдут противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем ПВО. Соответствующее заявление Остин сделал во время встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

СМИ: плачевная для ВСУ ситуация на фронте ухудшается каждый день

«Не заблуждайтесь, Украина не одинока, и США никогда не поколеблются в нашей поддержке», — указал он.



Ранее в Госдепе США заявили, что на саммите НАТО в июле Украина получит «хорошие новости» по поставкам средств ПВО. Встреча пройдет 9-11 июля