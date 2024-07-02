Положение дел ВСУ на фронте крайне плачевное и с каждым днем становится только хуже. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE. Российская газета

В материале отмечается, что уже сейчас на поле боя наблюдается очень плачевная ситуация для Киева. При этом с каждым днем обстановка в зоне конфликта ухудшается, подчеркнули авторы статьи. «Такое развитие событий в принципе должно было подтолкнуть Украину к поиску путей быстрого достижения мира с РФ», — говорится в публикации. Газета.Ru

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала De Nieuwe Wereld заявил, что за период специальной военной операции (СВО) потери Вооруженных сил Украины составили 600 тысяч солдат. Lenta.ru