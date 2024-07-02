Анонимный чиновник Госдепартамента США заявил, что на саммите НАТО в июле Украина получит «хорошие новости» по поставкам средств ПВО. Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника издания, страны НАТО готовят для Украины «некие дополнительные хорошие новости» по вопросу поставок ПВО. При этом каких-либо дополнительных подробностей источник не предоставил.

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«Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне <...> вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы», — рассказал чиновник.



Ранее стало известно о том, что Украина получит три системы Patriot и ракеты для ПВО от стран Запада.