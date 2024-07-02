Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции могут терять до одного батальона в день только на одном направлении. Ежедневные потери украинской армии оценил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Lenta.ru

«Я вам хочу сказать, это очень большие цифры. Иногда они [ВСУ] даже в день [теряют] по одному направлению до батальона. Поэтому противник несет большие потери», — заявил советник. ТАСС

Кроме того, он обратил внимание, что ВС РФ нанесли «правильный удар» под Харьковом в районе Волчанска, так как он помог российской группировке, которая занята освобождением территории ДНР. Российская газета