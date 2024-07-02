В Харькове произошел взрыв, на город летела корректируемая авиабомба

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

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Отмечается, что на город летела корректируемая авиабомба (КАБ).

По информации издания, после взрыва появился столб дыма.

30 июня российская авиация сбросила мощную бомбу на пункт управления украинской армии, находившийся в районе населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Удар был нанесен трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что армия России нанесла удар авиабомбой по логистическому складу Вооруженных сил Украины, который находился в здании «Новой почты» в Харькове.

Ранее в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.