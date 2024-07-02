«Россияне видят все»: поставки F-16 Украине назвали бесполезными

Ирландский блогер Чей Боуз считает, что поставки истребителей F-16 Украине не изменят ситуацию в пользу ВСУ, так как Россия «все видит на земле». Об этом он написал в соцсети X.

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Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

В конце мая в МИД Бельгии заявили, что страна поставит Украине 30 истребителей до 2028 года. Боуз обратил внимание, что в начале июля Нидерланды выдали разрешение на поставку Украине 24 истребителей F-16. В министерстве обороны страны заявили, что первые самолеты будут отправлены в ближайшее время.

«Тем временем россияне видят все на земле», - подчеркнул Боуз.



Он отметил, что 1 июля российские силы поразили сразу несколько украинских истребителей в Полтавской области. В Минобороны РФ заявляли, что пять истребителей были уничтожены, а еще два самолета повреждены.