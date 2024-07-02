«Царьград» рассказал со ссылкой на аналитиков и военных блогеров, что Северная Корея может сыграть важную роль в развязке СВО. Речь идет о некой новой технологии КНДР, связанной со строительством тоннелей.

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В июне президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и Вьетнам. Россия подписала с обеими странами соглашения о стратегическом партнерстве. Путин отмечал, что договор с КНДР подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Как рассказал «Царьград», украинские аналитики опасаются, что к российским силам могут присоединиться военные из КНДР, которые «издавна умеют строить подземные укрепления и рыть тоннели». По словам аналитиков, такие военные специалисты могли бы делать подкопы под позиции ВСУ.

Один из украинских экспертов заявил, что сейчас складывается «новая технология» конфликта по защите от атак дронов и артиллерии. Она подразумевает подкоп, выход в тыл, захват позиций и окапывание.

«И кто может копать лучше корейцев?» - отметил аналитик.



«Царьград» отмечает, что для защиты от авиаударов США Северная Корея перенесла под землю военные склады, орудия и казармы. Подземная тактика может применяться для «ползучего наступления» и разрушения сложной обороны.

Телеканал подчеркнул, что российские войска самостоятельно проводят успешные тоннельные операции, а на счету ВСУ нет ни одной такой заметной операции. По версии «Царьграда», ВСУ направляет в Донбасс «чужаков, которые не понимают специфику шахтерского края».