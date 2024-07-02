На одном из участков линии боевого соприкосновения СВО ночью была замечена необычная активность боевиков ВСУ. Как оказалось, все темное время суток они занимались созданием минного поля.

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Это инженерное заграждение имело странную форму: на участке местности длиной в две сотни метров в два ряда практически вплотную друг к другу установили около 120-140 противотанковых мин.

В результате наводки оператора разведывательного беспилотника расчет миномета смог попасть в эту цепочку дымовым боеприпасом, который поджег смертоносные "сюрпризы", после чего они встали вспыхивать один за другим, и вскоре вся линия была уничтожена.

Российским специалистам это минное поле показалось странным и малоэффективным. Судя по тому, как сравнительно легко его удалось обнаружить и обезвредить, вэсэушники в данном случае продемонстрировали свой невысокий уровень подготовки.