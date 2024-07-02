Обезврежено странное минное поле более чем с сотней "сюрпризов"
На одном из участков линии боевого соприкосновения СВО ночью была замечена необычная активность боевиков ВСУ. Как оказалось, все темное время суток они занимались созданием минного поля.
Это инженерное заграждение имело странную форму: на участке местности длиной в две сотни метров в два ряда практически вплотную друг к другу установили около 120-140 противотанковых мин.
В результате наводки оператора разведывательного беспилотника расчет миномета смог попасть в эту цепочку дымовым боеприпасом, который поджег смертоносные "сюрпризы", после чего они встали вспыхивать один за другим, и вскоре вся линия была уничтожена.
Российским специалистам это минное поле показалось странным и малоэффективным. Судя по тому, как сравнительно легко его удалось обнаружить и обезвредить, вэсэушники в данном случае продемонстрировали свой невысокий уровень подготовки.