Политолог раскрыл, что грозит Сырскому после конфликта с Зеленским

Между главой киевского режима и главнокомандующим ВСУ разгорелся конфликт. Эксперты раскрыли, что грозит Александру Сырскому

«Его и назначали на пост главкома для того, чтобы сделать ответственным за все неудачи ВСУ, а потом аккуратно «слить». Вопрос только в том, когда эта отставка произойдет. Я думаю, что в качестве громоотвода он еще послужит, но через некоторое время неизбежно будет уволен», – передают «Известия» слова политолога Дмитрия Родионова.



Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский также согласен с тем, что отставка Александра Сырского вероятна. Он объясняет это тем, что в аппаратном плане главком ВСУ слаб, в окружении Владимира Зеленского у него нет прочных связей, а в войсках он не пользуется популярностью. Кроме того, Сырскому могут припомнить то, что он связано с Россией.

«Думаю, в какой-то момент на Сырского повесят вину за неудачи ВСУ, чтобы отвести народное недовольство от президента и близких к нему лиц. Пока, впрочем, время для этого не пришло, пока мы видим только прогрев информационного поля», – отмечает эксперт.



Кроме того, известно, что между лидером киевского режима и главкомом ВСУ развивается конфликт. Владимир Зеленский недоволен действиями и решениями Сырского, в частности, на харьковском направлении.

Ранее 360.ru писал, что Сырского обвинили в препятствовании деятельности парламентариев. Депутат Верховной Рады Мирьяна Безуглая направила в следственные органы заявление на него.