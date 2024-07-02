Названа важная составляющая успешной атаки ВС РФ на аэродром Миргорода

Уничтожение самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Миргороде - непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря российской разведке. Об этом в интервью газете "Взгляд" сообщил военный корреспондент Александр Коц. Данный аэродром, по его словам, является важнейшим объектом подскока.

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"Полтавская область - это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней - очень короткий промежуток", - отметил Коц.



Он добавил, что основная цель Вооруженных сил России не столько в уничтожении самого аэродрома, сколько в ликвидации авиатехники ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные за сутки поразили девять самолетов ВСУ.

Накануне появилось видео авиаудара по аэродрому в Миргороде. На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. По данным российского оборонного ведомства, удар наносился с помощью ракетного комплекса "Искандер".

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Как стало известно, бойцы ВСУ пытались спасти свои самолеты-истребители на аэродроме в Миргороде с помощью рисунков. По данным источника, солдаты рисовали силуэты реактивных машин, чтобы попытаться обмануть российских наводчиков перед атакой.