Ледокол «Евпатий Коловрат» передали Минобороны

Министерство обороны России получило дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. Об этом сообщается на сайте конструкторского бюро «Вымпел» Объединенной судостроительной корпорации.

Отмечается, что акт о приеме ледокола был подписан представителями Военно-морского флота России 17 июня 2024 года. «Евпатий Коловрат» построен судостроительной компанией «Алмаз» (Санкт-Петербург). Судно будет использоваться для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, а также тушения пожаров на аварийных объектах и самостоятельной проводки кораблей и судов,. Ледокол поступит в распоряжение Тихоокеанского флота.

Ранее главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев принял участие в спуске на воду корвета «Проворный».