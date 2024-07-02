В США отреагировали на потерю пяти Су-27 в Миргороде

Украинская авиация в результате удара российских войск по военному аэродрому Миргород в Полтавской области понесла одну из самых дорогостоящих потерь с начала спецоперации, пишет американский журнал Forbes.

Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 – «это потери, которые украинцы не могут себе позволить», пишет Forbes, передает ТАСС.

Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ.