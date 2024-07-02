Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает о новом случае массового перехода украинских солдат на российскую сторону. По данным канала, в районе Авдеевки на Донецком направлении две бригады Вооруженных сил Украины были оставлены своими командирами на передовой и приняли решение о капитуляции. 110-я и 31-я бригады перешли на сторону России и были пленены военными 1-й Славянской бригады.

По словам украинских солдат, они увидели видеообращение своих товарищей, находящихся в плену у России, и поняли, что их безопасность будет лучше обеспечена на российской стороне, чем в окопах на передовой. Они также рассказали, что командиры бросили их на произвол судьбы, лишив средств связи и дополнительного боекомплекта.

Новая тактика ВС РФ разбила надежды ВСУ

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал со ссылкой на источники, что Вооруженные силы России расширяют зону контроля к северо-востоку от «перекрестка» в Часове Яре. По его словам, этот город представляет собой хорошо укрепленный опорный пункт и точку снабжения ВСУ, откуда идут пути на Краматорск и Константиновку. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что ВС РФ уничтожили самолеты и военный аэродром ВСУ. По данным военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска также поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники противника и места хранения безэкипажных катеров.