Российские военные используют в зоне спецоперации на Украине новую тактику. Они задействуют легкую и маневренную технику, что позволяет им защищаться от украинских беспилотников и избегать заминированных полей. Об этом сообщает The New York Times. Авторы материала отметили, что таким образом ВС РФ вновь заставили ВСУ потерять надежду на успешное отражение российского наступления.

«Быстрые и маневренные мотоциклы [российских военных] стали трудной целью для украинских беспилотников. Заминированные ВСУ поля больше не представляют для них опасности», — уточняют западные журналисты, ссылаясь на украинских солдат.



Те подчеркивают, что атаки мотоциклистов приводят к огромным потерям среди ВСУ. Российские военные к своим мотоциклам прикрепляют бронированные пластины, что позволяет избегать атаки вражеских БПЛА.

Массовое бегство солдат ВСУ с позиций сняли на видео

Ранее британские журналисты отмечали, что российские военные после недавних ударов ВСУ по Севастополю еще больше усилят свое наступление в Харьковской области. В КНДР также прогнозировали, что конфликт на Украине в любом случае закончится победой России.