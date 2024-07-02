Стало известно о расширении зоны контроля российской армии в Часове Яре

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает со ссылкой на источники в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы России расширяют зону контроля к северо-востоку от «перекрестка» в Часове Яре. Этот город представляет собой хорошо укрепленный опорный пункт и точку снабжения ВСУ, откуда идут пути на Краматорск и Константиновку. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Часов Яр: источники сообщают о расширении зоны контроля ВС РФ к северо-востоку от «перекрестка». Противник по-прежнему делает ставку на оборону, выстроенную вдоль канала, — написал военкор.



Минобороны России 30 июня сообщило, что подразделения Южной группировки войск установили контроль над населенными пунктами Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике противника. Бои велись в нескольких населенных пунктах, среди которых Часов Яр, Курахово, Курдюмовка и другие.

1 июля стало известно, что Вооруженные силы России в течение минувших суток уничтожили самолеты и военный аэродром ВСУ. По данным военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска также поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники противника и места хранения безэкипажных катеров.