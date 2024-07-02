Потери Вооруженных сил Украины с начала проведения спецоперации ВС РФ составили 600 тысяч человек убитыми и еще около миллиона ранеными. Об этом в интервью De Nieuwe Wereld заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, отметивший, что получил эти данные «из достоверных источников». NSN.FM

Полковник оценил потери Вооруженных сил России в 50 тысяч человек. «Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если вы посмотрите на Донецк и Луганск и, возможно, на чеченские силы Кадырова», — сказал Макгрегор. Газета.Ru

Ранее он спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине. Он выразил мнение, что отступление ВСУ говорит о коллапсе в украинской армии. Lenta.ru