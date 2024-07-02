Названы потери ВСУ с начала проведения СВО

Потери Вооружённых сил Украины с начала проведения спецоперации ВС РФ составили 600 тысяч человек убитыми и ещё около миллиона ранеными. Об этом в интервью De Nieuwe Wereld заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, отметивший, что получил эти данные «из достоверных источников».

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Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru указал, что заявления полковника «похожи на правду». По его мнению, это «утечка информации», целью которой является формирование общественного мнения, а также оказание политического давления».

«Это... подготовка общественного мнения к тому, что США будут давить на Киев с целью обеспечения перемирия для решения проблем на других фронтах: на Ближнем Востоке, на Тайване», - заключил Скачко.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины составляет приблизительно один к пяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».