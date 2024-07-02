На Украине «пропала без вести» целая бригада ВСУ

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, воевавшей под Волчанском, перестали выходить на связь, а соцсети заполнены сообщениями об их возможной гибели. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Издание, ссылаясь на неофициальный информационный ресурс российской группировки войск «Север», отмечает, что «тематические группы заполнены сообщениями о гибели и пропаже» украинских военнослужащих, служивших в 57-й бригаде.

При этом причинами «пропажи» бригады называется то, что командование бросило военных на правом берегу реки Волчья, где они оказались отрезанными от снабжения, а также нежелание командиров беречь личный состав и большие потери из-за попыток форсирования реки. Нанесли серьезный урон личному составу бригады и российские планирующие бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

«При этом командование группировки ВСУ «Харьков» всячески скрывает огромные потери», - отмечается в статье.



Ранее американское издание The Wall Street Journal отметило, что Украина не смогла восполнить потери, понесенные в ходе активных боевых действий, и по состоянию на 1 июля ВС РФ обладают инициативой на всей 1100-километровой линии соприкосновения войск. При этом на Украине сейчас проходит масштабная мобилизация.

Массовое бегство солдат ВСУ с позиций сняли на видео

По данным, озвученным президентом России Владимиром Путиным, ВСУ в месяц теряют около 50 тысяч человек. А мобилизацию на Украине, по его мнению, не решает эту проблему.