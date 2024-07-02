Главком ВСУ Александр Сырский подвергается критике на Украине не из-за неудач армии страны, а по причине национальности, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Сырский — этнический русский, а значит «своим» для Киева не станет.

Дело в том, что Сырский — этнический русский. Что бы он там ни делал, ни надевал вышивки, он для украинских националистов — не их веры, он не бандеровец, он туда пришел насильно. Конечно, его будут обвинять во всех неудачах. Дело не во фронте. Это закончится тем, что его отстранят от должности в лучшем случае. В худшем — это закончится какой-нибудь катастрофой: мотоциклист на него наедет, танк перевернется, — считает Матвийчук.



Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее подала заявление в Государственное бюро расследований Украины, в котором обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в предоставлении ложных сведений. В Telegram-канале она также заявила, что он препятствует выполнению ее служебных обязанностей. За соответствующее нарушение законодательства на Украине предполагается штраф или пробационный надзор сроком на три года. Безуглая подчеркнула, что подала заявление в Государственное бюро расследований по якобы нарушению Сырским статьи 351-й Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины.